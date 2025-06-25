Mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar: Koca yaylayı konteyner ile doldurdular

"Bir gecede yerini açıyorlar, sabaha karşı gelip konteyner koyuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Adam bir ev koyuyor, 2 dönüm yer sarıyor üstelik çayırını biçip aşağıda gidip duruyor. Burada da oturmuyor burada otursa yine gam yemeyeceğiz. Doğal güzelliğini de bozuyorlar buranın alıyorlar kepçeyi hemen bir yol vuruyorlar hemen çabuk çabuk bir konteyner koyuyorlar. Bu ne rezilliktir" diye konuştu.