Mobilya imalathanesindeki yangında üç kişi dumandan etkilendi

Yangın, Kepez ilçesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki mobilya aksesuar ve koltuk döşeme iş yerinde 15.30 sularında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



