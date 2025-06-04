Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

"Türkiye favori ülkelerimden"





Yolculardan ABD vatandaşı Rand Mason da harika bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin favori ülkelerinden biri olduğunu belirten Mason, "Bu yolculuk, hakkında çok şey bilmediğim ülkeleri görmek için harika bir imkan sunuyor. Çünkü bu ülkelerin tarihleri muhteşem. Yolculuğun en güzel kısmı İstanbul'a gelmiş olmak. Türk televizyon dizilerini izliyorum. Engin Akyürek ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok seviyorum. Türk dizilerini severek izliyorum." diye konuştu.