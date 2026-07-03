Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Yarın sabah başlayacak afete dönüşebilir

"Afete dönüşebilir"

İstanbul için afet uyarısında bulunan Şen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben hep şundan çekinmişimdir. Bu kadar sıcak havanın üzerine bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde bu? İstanbul'un Avrupa yakasında öğlene kadar kuvvetli, gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı bir yağış olabilir. Orada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın akşam saat 18.00-19.00'a kadar. Demek ki 10 saatlik bir yağış görülecek.

Marmara'yı da kaplayacak. Bunun dışında Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgesine doğru da bu yağış inecek. Cumartesi günü Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde de yağış görülecek. Pazar günü pek yağış yok.

Pazar günü Akdeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Fakat Anadolu'nun çoğu yerinde yerel olarak yağışları önümüzdeki hafta göreceğiz. Hafta sonundan itibaren. Dolayısıyla bir yağışlı havaya giriyoruz"







