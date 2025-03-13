Sakarya'da korkunç kaza: Yön tabelasına ok gibi saplandı

Kazada sürücü S.Y. ile araçta bulunan S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü S.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.