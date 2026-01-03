Yeni Şafak
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolardan meşaleli kayak gösterisi

18:273/01/2026, Cumartesi
Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı etkinliklerinde, JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokolün de izlediği törende, ellerinde bayraklarla zirveden inen askerler "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşledi.

Sarıkamış Harekatı’nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde JAK timleri ve komandolar tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

Çanakkale’deki 57. Alay’a ithafen Sarıkamış’ta görev yapan 57. Komando Taburu askerleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle zirveden iniş yaptı.

Meşalelerle pistten inen askerler, etkinliğin finalinde demirden hazırlanan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşleyerek görsel bir şölen oluşturdu.

Kars'ta düzenlenen etkinlikte komandolar ve JAK timleri, tarihi harekatın yıldönümünü meşaleler ve bayraklarla andı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat ve milletvekillerinin de katıldığı gösteri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

