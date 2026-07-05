Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli

Özlenen Beşiktaş geliyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında hem transfer çalışmalarına hem de mali tabloya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda şampiyonluk yarışının içinde olacak bir takım kuracaklarını söyleyen Adalı, 80 milyon avroluk sponsorluk ve oyuncu satış gelirine ulaştıklarını açıkladı.