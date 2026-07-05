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Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli

Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Temmuz 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Türkiye-Pakistan ticaretinde beş milyar doları yakalarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki 1,2 milyar dolarlık ticaret hacminin ilk etapta 5 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye'nin ekonomik deneyiminden ders alınması gerektiğini belirtti.

İsrail’e fırsat vermemek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlar attığını belirterek, Gazze’deki saldırıların sürdüğünü hatırlattı. Erdoğan, “Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor” dedi.

Özlenen Beşiktaş geliyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında hem transfer çalışmalarına hem de mali tabloya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda şampiyonluk yarışının içinde olacak bir takım kuracaklarını söyleyen Adalı, 80 milyon avroluk sponsorluk ve oyuncu satış gelirine ulaştıklarını açıkladı.

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