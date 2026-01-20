Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Avrupa'nın yeni enerji çıkmazı
Avrupa Birliği (AB), enerji güvenliğini sağlamak amacıyla Rus gazına veda ederken yeni bir jeopolitik bağımlılığın eşiğine geldi. Washington ile Grönland’ın statüsü ve yeni gümrük vergileri üzerinden yaşanan kriz, gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını ABD'den karşılamaya hazırlanan kıtayı büyük bir stratejik zafiyetle baş başa bırakıyor.
Suriye'de ikinci devrim: SDG'ye yeni menü
Şam yönetiminin PKK/SDG ile imzaladığı 10 Mart Mutabakatı kağıt üstünde kaldı. Mutabakata uymayınca başlatılan operasyonla Fırat’ın doğusuna çekilmek zorunda kalan terör örgütüne yeni bir anlaşma sunuldu. SDG, 18 Ocak Mutabakatı’na da uymazsa operasyonlara kaldığı yerden devam edilecek.
Kartal son nefeste
Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, 90+5. dakikada El Bilal Toure ile bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılar, ikinci 45'teki baskısının karşılığını alarak sezonun ikinci yarısına galibiyetle girdi.