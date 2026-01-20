Üç gündür sanayide olan otomobil çalıştığı anda alev alıp küle döndü

‘YAPAN USTAYA GÖTÜRECEĞİM’





Otomobilini 2-3 gündür oto tamirhanesine götürdüğünü aktaran Kadir Silim, “Aracı 2-3 gündür sanayiye getirip götürüyordum. Elektriksel bazı sorunları vardı. ‘Aracı çalıştırayım’ dedim. Çalıştırmamla alev alması bir oldu. ‘Pat’ diye bir ses geldi, alev aldı. İtfaiye, ‘elektrik aksamından’ diyor. Akünün oradaki kablolar erimiş. Zaten oralarda işlem yapılmıştı. Soketler değişmişti. Büyük ihtimal oradan çıktı. Yapan ustaya götüreceğim. Tabi ki kabul etmeyecek ama bilirkişi isteyeceğiz. İtfaiyenin verdiği raporlar önemli. Şikayetimizde bulunacağız” dedi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.