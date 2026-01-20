Yeni Şafak
Üç gündür sanayide olan otomobil çalıştığı anda alev alıp küle döndü

07:3420/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
DHA
Kayseri'de park halindeki otomobil, çalıştırıldığı sırada alev aldı. Motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi’nde meydana geldi. Kadir Silim, park halindeki otomobilini ısındırmak için evinden aşağı inerek aracına bindi.

 Silim'in çalıştırdığı otomobilini motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine adresa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.

‘YAPAN USTAYA GÖTÜRECEĞİM’


Otomobilini 2-3 gündür oto tamirhanesine götürdüğünü aktaran Kadir Silim, “Aracı 2-3 gündür sanayiye getirip götürüyordum. Elektriksel bazı sorunları vardı. ‘Aracı çalıştırayım’ dedim. Çalıştırmamla alev alması bir oldu. ‘Pat’ diye bir ses geldi, alev aldı. İtfaiye, ‘elektrik aksamından’ diyor. Akünün oradaki kablolar erimiş. Zaten oralarda işlem yapılmıştı. Soketler değişmişti. Büyük ihtimal oradan çıktı. Yapan ustaya götüreceğim. Tabi ki kabul etmeyecek ama bilirkişi isteyeceğiz. İtfaiyenin verdiği raporlar önemli. Şikayetimizde bulunacağız” dedi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

