Yapımı 7 saat sürüyor: Kazan kazan kaynıyor İşte Karadenizlilerin yeni gözdesi

Yıldız, dut pekmezi yapımının uzun bir süreçte olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:





"Sabah saat 09.00-10.00 gibi dut toplamaya gidiyoruz. Ağacından dutu döküp topluyoruz. Ondan sonra getirip tavaya koyuyoruz. Ama bu işlem akşama kadar sürebiliyor. Bazen çok olursa gece 12.00-01.00'e kadar sürebiliyor yani kolay bir şey değil. Bu iş zor, zahmetli. Bazen çok sıcak oluyor, o nedenle yapım süreci zor. Bunu satanlar için daha da zor tabii ki. Ben kendime göre yapıyorum çünkü çok yok, az. Ben eşime, dostuma veriyorum."





Pekmez pişirmeyi annesi ve kayınvalidesinden öğrendiğini belirten Yıldız, neredeyse çocukluğundan beri öğrendiği şekilde bu işleri devam ettirdiğini kaydetti.