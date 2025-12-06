Adana’ya Afrikalı gelin: Düğün Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi renkli görüntüler ortaya çıktı

New York’ta havaalanına giderken Adana’ya gittiğimi söyleyince bir taksici bana ‘Güneşe ateş edilen yere mi gidiyorsun?’ demişti, duyunca şaşırmıştım. Gelince önyargım kırıldı. Çok iyi kalpli misafirperver insanlar. Burası Afrika’dan bile daha sıcak. Burada olmaktan mutluyum. Kozan mı sıcak ? Afrika derseniz ? Afrika’da yaşamayı tercih ederim burası yazın çok sıcak "diye konuştu.

Damadın kuzenin eşi Büşra Beydilli, "Çok mutlu bir düğündü, çok sıcakkanlılardı, herkes bir araya geldi" derken eşi İlyas Beydilli ise "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir düğün oldu" ifadelerini kullandı.