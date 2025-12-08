Apartman yangınında can pazarı

1 PAPAĞAN VE 1 KEDİ KURTARILDI

Diğer yandan İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 1 papağanı kurtararak sahibine teslim etti. Binanın giriş katında kimsenin olmadığı öğrenilen dairede bulunan 1 kedi de yine itfaiye ekipleri tarafından camdan çıkarıldı.