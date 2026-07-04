Asırlık lezzet tezgâhlarda: Evliya Çelebi'nin bile övdüğü lezzetin hasadı başladı

"Ayaş dutu, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçer"

Ayaş dutunu diğer dutlardan ayıran özelliklere değinen Ersin Kaya, "Ayaş dutu, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçer. Orada bahsetmiş Evliya Çelebi. Bir özelliği tabii ki var. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Bizim dut ağacı organik bir ürün. Gübre, ilaç hiçbir zaman istemez. Hiçbir zararlısı yoktur. İlacı atmayız, gübre atmayız. Organik bir ürün olduğu için sadece su. Bir de sulamamızı içilebilir suyla suluyoruz.