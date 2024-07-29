Ayasofya Vakfiyesi restore edildi

Tutanakla teslim ediliyor





'Leaf-Casting' adı verilen ikinci uygulamada, mürekkebi dağılmayan belgelerin eksik kısımları kağıt hamuru kullanılarak tamamlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün talebiyle yerli ve milli üretimle imal edilen leaf-casting makinesi sayesinde, elle yapılan klasik restorasyona göre çok daha hızlı bir şekilde işlem tamamlanıyor. Klasik ve leaf-casting ünitelerinden fasiküller halinde ciltleme birimine iletilen tarihi belgeler, yeni ciltlerle kaplanıp, tutanak tutularak ilgili birime teslim ediliyor.