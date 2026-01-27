Cumhurbaşkanı Erdoğan ödüllendirmişti: 680 yıllık mesleğin son temsilcisi devdahlık sanatı için her gün 6 saat koşuyor

Şengünalp, bu kaynatmayı ipeğin doğal rengine ulaşması için yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Doğal rengine kavuştuktan sonra bu kaynama esnasında 1 kilogram ipek, 700 ila 750 gram arasına iner. Bundan sonra 300 küsür tane bizim renk kartelimiz vardır. Renklerine göre ipeklerimizin boyamasını yapıyoruz. Siparişlerimiz de halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, Türkiye genelindeki çeyize çok önem veren bazı yörelerimiz var, oralardan gelir. Mesela Ankara Nallıhan, Ödemiş, Aydın, İznik gibi bu yörelerde iğne oyaları çok ünlüdür, çok meşhurdur. O tür yörelerde de kızların çeyizlerinde ipek iğne oyaları olmazsa olmazdır. Yani kısacası kullanım alanlarımız da buralardır."





Sanatını sağlığı elverdiği müddetçe sürdürmek istediğini aktaran Şengünalp, "Bu sanat ben bıraktıktan sonra, belki 3-5 sene sonra bıraktığım zaman tarihin tozlu sayfalarına gömülmesin." diye konuştu.



















