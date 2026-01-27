Erciyes’te şehit çocuklarına kayak eğitimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, şehit çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak eğitimi verildi. Profesyonel eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın da çocuklarla birlikte kayak yaparak eşlik ettiği anlamlı programda, şehitlerin emaneti olan evlatların her zaman yanında olunacağı mesajı verilerek çocukların mutluluğu paylaşıldı.

1 /5 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi.

2 /5 Eğitime Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katılırken, kayak yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

3 /5

