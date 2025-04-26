Japonların genç beyin sırrı ortaya çıktı: Günde 2 ila 4 fincan içmek bakın neye iyi geliyor

"Yeşil çayın faydası bununla sınırlı değil"

New York Post'un haberine göre, yeşil çayın faydaları yalnızca bununla da sınırlı değil. Antioksidan açısından oldukça zengin bir kaynağa sahip olan yeşil çay, iltihap giderici ve hücre kanser koruyucu özellikleri de barındırıyor. Düzenli yeşil çay tüketimi, kolesterol seviyelerinin daha düşük seyretmesinde de etken bir rol oynuyor ve bu durum kalp sağlığını korumada önemli.







