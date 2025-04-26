Japonların genç beyin sırrı ortaya çıktı: Günde 2 ila 4 fincan içmek bakın neye iyi geliyor

Hafıza, konuşma, hareket ve net düşünme yeteneğini etkileyen Alzheimer hastalığı, dünya çapında artmaya devam ediyor. Japonya'da yapılan bir araştırma, günlük yaşamda sık tüketilen bir içeceğin demans riskine karşı koruma sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar günde 2 ila 4 fincan tüketilmesini öneriyor.
Alzheimer hastalığı, dünya çapında ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin verilerine göre, ABD'de yaklaşık 6,7 milyon kişi Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor. Uzmanlar, bu sayının 2060 yılına kadar 13 milyonun üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.
Japonya'da yapılan yeni bir araştırma günlük hayatta sık tüketilen bir içeceğin demans riskine karşı koruma sağlayabildiğini ortaya koydu.
Dokuz bin kişiden çay içme alışkanlıklarını içeren bir anket doldurmalarını isteyen araştırmacılar, verilerin analizinde ise beyin taramalarından faydalandı.
Yeşil çay demans riskini azaltıyor
Japonya genelindeki çeşitli kurumların ortak çalışmasıyla yapılan çalışmada yeşil çay tüketimi ile beyindeki zararlı lezyonların hacmi arasında güçlü bir bağ olduğu belirlendi.
Ayrıca çalışmanın sonucuna göre "yeşil çay" tüketiminin demans riskini yüzde 6 oranında azaltabileceği belirlendi.
"Yeşil çayın faydası bununla sınırlı değil"
New York Post'un haberine göre, yeşil çayın faydaları yalnızca bununla da sınırlı değil. Antioksidan açısından oldukça zengin bir kaynağa sahip olan yeşil çay, iltihap giderici ve hücre kanser koruyucu özellikleri de barındırıyor. Düzenli yeşil çay tüketimi, kolesterol seviyelerinin daha düşük seyretmesinde de etken bir rol oynuyor ve bu durum kalp sağlığını korumada önemli.
Günde 2 ila 4 fincan tüketin
Yapılan başka bir araştırma ise günde 2 ila 4 fincan yeşil çay tüketen kişilerin felç geçirme riskinin yüzde 24'e kadar gerilediğini ortaya koymuştu.