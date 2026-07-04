Karadeniz'de 4 ilde denize girmek yasaklandı: Valiliklerden peş peşe uyarı

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girilmesine izin verilmeyeceği açıklandı. Valilikler, vatandaşları can güvenliği risklerine ve boğulma vakalarına karşı uyardı.
Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girilmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.
Trabzon Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde denize girilmesinin yasaklandığını açıklayarak vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamalarda kararın, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alındığı belirtildi.
Giresun, Rize ve Artvin valilikleri de benzer gerekçelerle yarın tüm sahil şeritlerinde ve plajlarda denize girmeyi yasakladıklarını kaydetti.