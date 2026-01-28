Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Paraşütle uçuş Çıldır Gölü’nde nefes kesti

Paraşütle uçuş Çıldır Gölü’nde nefes kesti

12:2128/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Ardahan’ın doğal güzellikleriyle ünlü Çıldır Gölü, bu kez adrenalin dolu bir ana sahne oldu. Kış aylarında yüzeyi tamamen donan göl üzerinde bir sporcu, paraşütle uçarak, unutulmaz anlar yaşadı.

Ardahan’ın kış aylarında tamamen donan ve eşsiz manzaralar sunan Çıldır Gölü, bu kez paraşütle yaşanan heyecana sahne oldu. 

Göl üzerinde paraşütle havalanan sporcu, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Uygun hava şartlarının oluşmasıyla birlikte gerçekleştirilen uçuşta, beyaz örtüyle kaplanan Çıldır Gölü’nün üzerinde süzülen paraşüt dikkat çekti. Renkli görüntüler oluşturan etkinlik, göl çevresinde bulunan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. 

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Çıldır Gölü’nün kış manzarasıyla birleşen paraşüt gösterisinin görsel bir şölen sunduğunu ifade eden atlı kızakçı Birol Kaya, "Çıldır Gölü üzerinde birçok etkinlik düzenleniyor. Şu anda gördüğünüz de bir sporcu arkadaşımız da paraşüt kaldırmaya çalışıyor. Burada atlı kızaklar, motorlu kızaklar, rahvan atlar bulunmakta. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler birçok etkinlik düzenlemekte. Çıldır gölü buzla ve karla kaplı bir alan. Uzaktan bakan diyor ki, ’Göl üzerine çıksak üşürüz ve donarız’ ama oysaki buranın öyle bir güzelliği var ki insanın içini ısıtıyor" diye konuştu.

#Çıldır Gölü
#Ardahan
#paraşüt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ FARKI TARİH DUYURUSU 28 OCAK 2026: Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? SSK, Bağ-Kur emekli fark ödeme tarihleri...