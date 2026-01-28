Paraşütle uçuş Çıldır Gölü’nde nefes kesti

Çıldır Gölü’nün kış manzarasıyla birleşen paraşüt gösterisinin görsel bir şölen sunduğunu ifade eden atlı kızakçı Birol Kaya, "Çıldır Gölü üzerinde birçok etkinlik düzenleniyor. Şu anda gördüğünüz de bir sporcu arkadaşımız da paraşüt kaldırmaya çalışıyor. Burada atlı kızaklar, motorlu kızaklar, rahvan atlar bulunmakta. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler birçok etkinlik düzenlemekte. Çıldır gölü buzla ve karla kaplı bir alan. Uzaktan bakan diyor ki, ’Göl üzerine çıksak üşürüz ve donarız’ ama oysaki buranın öyle bir güzelliği var ki insanın içini ısıtıyor" diye konuştu.