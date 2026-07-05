Rizeli iki kardeş çocukluk hayallerini gerçekleştirdi: Önce gürgen ağacına ev sonra köprü

'BALKONU KAYBETMEMEK İÇİN ASMA KÖPRÜ YAPMAYA KARAR VERDİK'





Ramazan Dilmaç ise projeyi hayata geçirirken yaşadıkları süreci anlatarak, "Henüz 8-9 yaşlarındayken, küçüklüğümüzden beri bu ağaç ev işine hevesimiz vardı. Ağaçlara çıkardık. Dedemiz, 'Düşersiniz' diye bize bağırırdı. Ağaç ev yapalım diyorduk ama o yaşta tabii ki böyle bir şeyi beceremiyorduk. Kardeşime, 'Böyle bir şey yapalım' dedim. Sağ olsun, o da onayladı ve kafamızda bir proje canlandırdık. Elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştık. Şu an buraya asma köprüyle ulaşıyoruz ama öncesinde kardeşimin de dediği gibi buraya döner merdivenle çıkmayı düşünüyorduk. Ancak döner merdiven yaparsak, balkonu kaybedecektik. Balkonu kaybetmemek için asma köprü yapmaya karar verdik. 'Hem daha nostaljik olur hem de gelenlerin aklını alalım' dedik. Ortaya böyle güzel bir proje çıkardık. Görenler 'Nasıl olacak, ne olacak?' diyerek başta şaşırdılar. Şimdiyse gören herkes fotoğraf çektirmek istiyor; sağ olsunlar, onlar da bize destek oluyorlar. Köprü sallanırken yükseklik korkusu yaşayanlar ya da yükseklikten dolayı başı dönenler oluyor. Aşağı yukarı 5 metrenin üzerinde bir yükseklikteyiz. Aşağıya doğru baktıkları zaman, önümüzde bir uçurum da var. Köprüden geçerken aşağıya değil, havaya bakmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.