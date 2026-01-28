Sicilya’da heyelan: Kasaba uçurumdan sallanıyor evler ve arabalar aşağı düşüyor

SİCİLYA'DA ZARAR 740 MİLYON EURO

Hükümet, en ağır etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçları için 100 milyon euro ayırdı. Sivil Koruma Bakanı Nello Musumeci, önümüzdeki günlerde hasarlı altyapının onarımı ve yeniden inşası için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.





Yalnızca Sicilya’daki hasarın yaklaşık 740 milyon euro olduğu belirtilirken, ada yönetimi başkanı Renato Schifani, nihai tutarın bunun iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.