Talha Siraç Ünlü'nün skandal görüntüleri infial yarattı: Emniyet harekete geçti

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşımları tepkilere neden oldu. Konu kısa sürede gündem olurken Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
DİNİ DUYGULARI HEDEF ALDI
Görüntülerde Ünlü'nün, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve bastığı görülürken, olay sosyal medyada infial yarattı.
TALHA SİRAÇ KİMDİR?
Ferdi Tayfur hayranlığıyla sosyal medyada gündem olan Talha Siraç Ünlü'nün kim olduğu merak ediliyor.
17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.
Özellikle sanatçı Ferdi Tayfur’a olan hayranlığını sıklıkla dile getiren Ünlü, sosyal medya platformlarında bu yönüyle gündeme gelmişti.