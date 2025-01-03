Talha Siraç Ünlü'nün skandal görüntüleri infial yarattı: Emniyet harekete geçti

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





-03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.