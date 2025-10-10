10 Ekim 2025 Kapalı Çarşı altın fiyatları yayımlandı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış-satış değerlerinde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Gazze’de imzalanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarındaki güçlenme, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Altın düşüyor mu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 Ekim altın fiyatları
Gün içinde tekrardan yönünü yukarı çeviren ons altın, tekrardan 4 bin doların üzerine çıktı. Yükseliş gram altın fiyatlarına da yansıdı.
Altın düşüyor mu?
Tarihi zirvenin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ons altın, Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2’den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi.
Gün içinde 3 bin 958 dolara kadar gerileyen ons altındaki düşüşte, Gazze’deki ateşkes ve doların güçlenmesi etkili oldu. Saat 12:50 itibariyle tekrar prim kazan ons altın tekrardan 4 bin doların üzerine çıktı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4037 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4007 dolar, en yüksek de 4042 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3.959 Dolar seviyesinde.
Altın (ONS): Alış- 3.960 dolar Satış- 3.961
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 5.311 TL, Satış 5.312 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 9.042 TL, Satış 9.227 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 18.084 TL, Satış 18.438 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 36.269 TL, Satış 36.986 TL
Altın yükselecek mi?
Gram altında, ons altın fiyatına bağlı olarak yukarı hareketleri bugünlerde de yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Kaldı ki dolar endeksinin Japonya nedeniyle yükselmesi de eklenince içeride altının yurt dışına göre daha fazla yükselmesi de söz konusudur.