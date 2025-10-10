Altın düşüyor mu?





Tarihi zirvenin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ons altın, Çarşamba günü 4 bin 59 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2’den fazla değer kaybederek 4 bin doların altına indi.





Gün içinde 3 bin 958 dolara kadar gerileyen ons altındaki düşüşte, Gazze’deki ateşkes ve doların güçlenmesi etkili oldu. Saat 12:50 itibariyle tekrar prim kazan ons altın tekrardan 4 bin doların üzerine çıktı.