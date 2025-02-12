Otomobil firmaları araç geliştirme aşamalarında teknik özelliklerle birlikte kullanım ömürleri üzerinde de çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kimi araç alıcıları için görsellik ön planda olurken, sık araç değiştirmek istemeyenler ise en uzun kilometre ömrüne sahip olan modelleri tercih edebiliyor. ABD'de yapılan son araştırmada 400 bin kilometre sınırını geçen en uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu.
ABD merkezli iSeeCars oto şirketi 402 milyondan fazla arabanın incelenmesiyle ortaya çıkan sonuçları paylaştı. Araç alımı yapacak olanlar, yakıt tasarrufu, konfor, güvenlik, genişlik gibi özellikleri değerlendirerek tercihlerini belirliyor. Bazı durumlarda ise sık araç değiştirmek istemeyenler uzun kilometreler yapabilecek güçlü motora sahip araçları tercih ediyor.
ABD'li şirket iSeeCars ise, yapılan araştırmada en uzun kilometre ömrüne sahip olan otomobilleri açıkladı. Milyonlarca aracın incelenmesi sonucunda ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6 olarak hesaplanırken bu oranın üstüne çıkan modeller de belirlenmiş oldu.
Yapılan incelemeler de ise kaza raporları, darbe dayanıklılığı, frenleme sistemi gibi bir çok verinin uzmanlar tarafından değerlendirilerek en uzun kilometre ömrüne sahip 10 model belirlendi.
İŞTE EN UZUN KİLOMETRE ÖMRÜNE SAHİP 10 MODEL
1 - Toyota Avalon %22.0
2 - Honda Accord: %16,6
3 - Toyota Camry: %13,5
4 - Honda Accord Hibrit: %13.1
5 - Toyota Prius: %12,6
6 - Lexus ES: %10,6
7 - Lexus IS: %9.0
8 - Toyota Corolla: %7.8
9 - Honda Civic: %7.2
10 - Nissan Altima: %6,3