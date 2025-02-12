ABD merkezli iSeeCars oto şirketi 402 milyondan fazla arabanın incelenmesiyle ortaya çıkan sonuçları paylaştı. Araç alımı yapacak olanlar, yakıt tasarrufu, konfor, güvenlik, genişlik gibi özellikleri değerlendirerek tercihlerini belirliyor. Bazı durumlarda ise sık araç değiştirmek istemeyenler uzun kilometreler yapabilecek güçlü motora sahip araçları tercih ediyor.





ABD'li şirket iSeeCars ise, yapılan araştırmada en uzun kilometre ömrüne sahip olan otomobilleri açıkladı. Milyonlarca aracın incelenmesi sonucunda ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6 olarak hesaplanırken bu oranın üstüne çıkan modeller de belirlenmiş oldu.





Yapılan incelemeler de ise kaza raporları, darbe dayanıklılığı, frenleme sistemi gibi bir çok verinin uzmanlar tarafından değerlendirilerek en uzun kilometre ömrüne sahip 10 model belirlendi.