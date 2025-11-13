BİM Aktüel ürünler 14 Kasım kataloğu yayında: Televizyondan oyuncağa, ev ürünlerinden mobilyaya indirimli ürünler

BİM, 14 Kasım Cuma günü geçerli olacak yeni Aktüel Ürünler Kataloğunu paylaştı. Televizyondan ev mobilyalarına, çocuk oyuncaklarından mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan katalog, özellikle yıl sonu indirimlerini bekleyen tüketiciler için dikkat çekici seçeneklerle dolu.





Bu haftanın öne çıkan ürünü ise Dijitsu 58 inç 4K UHD QLED Google TV oldu. 18.900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan model, hem büyük ekran arayanlara hem de uygun fiyatlı akıllı TV isteyenlere hitap ediyor. İşte 14 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler kataloğu...