BİM Aktüel ürünler 14 Kasım kataloğu yayında: Televizyondan oyuncağa, ev ürünlerinden mobilyaya indirimli ürünler

BİM 14 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta TV, oyuncak, plastik rattan koltuklar, küçük ev aletleri ve mutfak ürünlerinde büyük indirimler geliyor. İşte tüm liste ve dikkat çeken fırsatlar…
BİM, 14 Kasım Cuma günü geçerli olacak yeni Aktüel Ürünler Kataloğunu paylaştı. Televizyondan ev mobilyalarına, çocuk oyuncaklarından mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan katalog, özellikle yıl sonu indirimlerini bekleyen tüketiciler için dikkat çekici seçeneklerle dolu.
Bu haftanın öne çıkan ürünü ise Dijitsu 58 inç 4K UHD QLED Google TV oldu. 18.900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan model, hem büyük ekran arayanlara hem de uygun fiyatlı akıllı TV isteyenlere hitap ediyor. İşte 14 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler kataloğu...
BİM 14 Kasım Aktüel – Ürün Listesi
1. Keysmart Mini Buzdolabı
85 L
2 yıl garanti
Fiyat: 4.990 TL
2. Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ATRIA
890 W
2 yıl garanti
Hepa 13 filtre
Fiyat: 4.750 TL
3. Kumtel Sürgülü Aspiratör
90 W
2 motor
3 kademe hız
LED aydınlatma
Fiyat: 1.690 TL
4. Heifer Chef's Blender
750 W
1 litre doğrayıcı hazne
Buz kırma özelliği
2 yıl garanti
Fiyat: 1.790 TL
5. Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi
450 W
5 m kablo
10 L kirli / 6 L temiz su haznesi
Fiyat: 3.990 TL
6. Kumtel Mini Fırın
35 L
1420 W
Ayarlanabilir termostat
Fiyat: 2.150 TL
7. Kumtel Saç Kurutma Makinesi
1800–2200 W
3 ısı ayarı, 2 hız ayarı
1,8 m kablo
Fiyat: 749 TL
8. Kazak Tüy Toplama Cihazı
Taşınabilir
Fiyat: 175 TL
9. Kumtel Tost Makinesi (Siyah TTM-10)
2000 W
Döküm plakalar
Yağ toplama haznesi
Fiyat: 2.990 TL
10. Fakir Brila Buharlı Ütü
2200 W
Seramik taban
5 bar buhar basıncı
Fiyat: 1.690 TL
11. Fakir Exetrim Saç & Sakal Kesme Makinesi
Şarjlı
Ayarlanabilir taraklar
Fiyat: 699 TL
12. Range Home FlexiGlide Buharlı Ütü
2000 W
Çizilmez taban
Fiyat: 990 TL
13. Homend Stand Mikser Profash
1500 W
5 L çelik hazne
Hamur yoğurma, çırpma başlıkları
Fiyat: 4.490 TL
14. Homend Pottoman 1843H Bol Köpüklü Türk Kahvesi Makinesi
535 W
Taşma önleyici
Kapağı var
Fiyat: 1.390 TL
15. Kumtel Wag Maşası
105 W
360° döner kablo
Fiyat: 799 TL
16. Polosmart Akım Korumalı Priz Mp25
6’lı grup priz
Kapanma tuşu
Fiyat: 499 TL
Oyuncak Sayfası Ürün Listesi
1. Barbie Prenses Bebekler
Farklı çeşitlerde
249 TL
2. Minecraft Figür Seti
Farklı karakterler
279 TL
3. Çarpma Öğreten Oyuncu (Yasemin Zeka)
Kart paneli
3 adet cevap tuşu
36 kart, 72 soru
259 TL
4. Fisher-Price İp Geçirme Oyunu
119 TL
5. Piccolo Mondi Peluş Hipopotam – 30 cm
459 TL
6. Dede – Lolan’ın İki Katlı Evi
579 TL
7. Şimşek Toys – Yedek Elbiseli Konuşan Bebek
Pil mevcut
299 TL
8. Farklı Kombin Oyun Setleri
Farklı çeşitlerde
399 TL
9. Tren İstasyonu Blok Oyuncak
100 parça
299 TL
10. Oyuncak Mutfak Aletleri
Farklı çeşitlerde
199 TL
11. Dönen Yol Seti
599 TL
12. Oyuncak İş Araçları
109 TL
13. Go! Diy Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti
200 parça
109 TL
14. Oyuncak Manken Bebek
219 TL
15. Çiçek Blok Oyuncak
100 parça
229 TL
16. Oyuncak Helikopter (LC)
89 TL
17. Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti
112 kart, 224 kelime
299 TL
18. Lisanslı Yazı Tahtası
12’li yaz-sil kalem içerir
169 TL
19. Lisanslı Parigo Kutu Oyunu
55 adet kart içerir
59 TL
20. Mini Org
3 adet AA pil ile çalışır (pil dahil değil)
149 TL
21. Ahşap Satranç
129 TL
22. Şekilli Köpük Hamuru – 5’li
129 TL
23. Oyuncak Tamir Seti
165 TL
24. Oyuncak Araçlar
179 TL
25. Oyuncak Doktor Seti
79 TL
26. Neon Simli Oyun Hamuru
4 x 100 gr
79 TL
27. Lisanslı Puzzle
100 parça
49 TL
28. Müzikeli Sesli Direksiyon
129 TL
TV & Ev Ürünleri Sayfası
Televizyonlar
1. Dijitsu 58'' 4K UHD QLED Google TV – DQ33/38000
Maksimum ses çıkışı: 2×10 W
HDMI çözünürlüğü: 4K destekler
HDMI: 3 adet
USB: 2 adet
2 yıl garanti
Eski fiyat: 19.990 TL
Kampanya fiyatı: 18.900 TL
Peşin fiyatına 4 taksit
Stok adedi: 3.200
2. Dijitsu 43'' Full HD Google TV – DG27/29000
Çözünürlük: 1920×1080
HDMI: 3 adet
USB: 2 adet
2 yıl garanti
Peşin fiyatına taksitli fiyat: 9.450 TL
Stok adedi: 8.500
Plastik / Rattan Mobilyalar (Bixl)
3. Ares Rattan Koltuk
599 TL
4. Lotus Koltuk
599 TL
5. Queen Rattan Koltuk
209 TL
6. Nibres Koltuk
199 TL
7. Regnum Koltuk
490 TL
8. Basamaklı Plastik Tabure
199 TL
9. Plastik Tabure (standart)
99 TL
10. Hobi Rattan Koltuk
199 TL
11. Zeugma Rattan Masa
~120 cm × ~70 cm
799 TL
12. Katlanır Sehpa
349 TL
Diğer Ev Ürünleri
13. Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti
Çiftli set
799 TL
14. Homendra Kirli Sepetli Banyo Organizer
Çamaşır sepeti + üst raf
Ergonomik tasarım
1.5m³ eşya taşıma kapasitesi
Güvenli L tipi tasarım
Peşin fiyatına 6 taksit
1.290 TL
Çocuk & Kitap Ürünleri
15. Pudino Hikaye Kitapları
Farklı çeşitlerde
25 TL
16. Çıkartmalı Kitaplar
45 TL
17. Neşeli Aktiviteler Kitapları
Farklı çeşitlerde
35 TL