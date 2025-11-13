Yeni Şafak
BİM Aktüel ürünler 14 Kasım kataloğu yayında: Televizyondan oyuncağa, ev ürünlerinden mobilyaya indirimli ürünler

23:2613/11/2025, Perşembe
BİM 14 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta TV, oyuncak, plastik rattan koltuklar, küçük ev aletleri ve mutfak ürünlerinde büyük indirimler geliyor. İşte tüm liste ve dikkat çeken fırsatlar…

BİM, 14 Kasım Cuma günü geçerli olacak yeni Aktüel Ürünler Kataloğunu paylaştı. Televizyondan ev mobilyalarına, çocuk oyuncaklarından mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan katalog, özellikle yıl sonu indirimlerini bekleyen tüketiciler için dikkat çekici seçeneklerle dolu.


Bu haftanın öne çıkan ürünü ise Dijitsu 58 inç 4K UHD QLED Google TV oldu. 18.900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan model, hem büyük ekran arayanlara hem de uygun fiyatlı akıllı TV isteyenlere hitap ediyor. İşte 14 Kasım 2025 BİM Aktüel Ürünler kataloğu...

BİM 14 Kasım Aktüel – Ürün Listesi

1. Keysmart Mini Buzdolabı

85 L

2 yıl garanti

Fiyat: 4.990 TL

2. Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ATRIA

890 W

2 yıl garanti

Hepa 13 filtre

Fiyat: 4.750 TL

3. Kumtel Sürgülü Aspiratör

90 W

2 motor

3 kademe hız

LED aydınlatma

Fiyat: 1.690 TL

4. Heifer Chef's Blender

750 W

1 litre doğrayıcı hazne

Buz kırma özelliği

2 yıl garanti

Fiyat: 1.790 TL

5. Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi

450 W

5 m kablo

10 L kirli / 6 L temiz su haznesi

Fiyat: 3.990 TL

6. Kumtel Mini Fırın

35 L

1420 W

Ayarlanabilir termostat

Fiyat: 2.150 TL

7. Kumtel Saç Kurutma Makinesi

1800–2200 W

3 ısı ayarı, 2 hız ayarı

1,8 m kablo

Fiyat: 749 TL

8. Kazak Tüy Toplama Cihazı

Taşınabilir

Fiyat: 175 TL

9. Kumtel Tost Makinesi (Siyah TTM-10)

2000 W

Döküm plakalar

Yağ toplama haznesi

Fiyat: 2.990 TL

10. Fakir Brila Buharlı Ütü

2200 W

Seramik taban

5 bar buhar basıncı

Fiyat: 1.690 TL

11. Fakir Exetrim Saç & Sakal Kesme Makinesi

Şarjlı

Ayarlanabilir taraklar

Fiyat: 699 TL

12. Range Home FlexiGlide Buharlı Ütü

2000 W

Çizilmez taban

Fiyat: 990 TL

13. Homend Stand Mikser Profash

1500 W

5 L çelik hazne

Hamur yoğurma, çırpma başlıkları

Fiyat: 4.490 TL

14. Homend Pottoman 1843H Bol Köpüklü Türk Kahvesi Makinesi

535 W

Taşma önleyici

Kapağı var

Fiyat: 1.390 TL

15. Kumtel Wag Maşası

105 W

360° döner kablo

Fiyat: 799 TL

16. Polosmart Akım Korumalı Priz Mp25

6’lı grup priz

Kapanma tuşu

Fiyat: 499 TL

Oyuncak Sayfası Ürün Listesi

1. Barbie Prenses Bebekler

Farklı çeşitlerde

249 TL

2. Minecraft Figür Seti

Farklı karakterler

279 TL

3. Çarpma Öğreten Oyuncu (Yasemin Zeka)

Kart paneli

3 adet cevap tuşu

36 kart, 72 soru

259 TL

4. Fisher-Price İp Geçirme Oyunu

119 TL

5. Piccolo Mondi Peluş Hipopotam – 30 cm

459 TL

6. Dede – Lolan’ın İki Katlı Evi

579 TL

7. Şimşek Toys – Yedek Elbiseli Konuşan Bebek

Pil mevcut

299 TL

8. Farklı Kombin Oyun Setleri

Farklı çeşitlerde

399 TL

9. Tren İstasyonu Blok Oyuncak

100 parça

299 TL

10. Oyuncak Mutfak Aletleri

Farklı çeşitlerde

199 TL

11. Dönen Yol Seti

599 TL

12. Oyuncak İş Araçları

109 TL

13. Go! Diy Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti

200 parça

109 TL

14. Oyuncak Manken Bebek

219 TL

15. Çiçek Blok Oyuncak

100 parça

229 TL

16. Oyuncak Helikopter (LC)

89 TL

17. Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti

112 kart, 224 kelime

299 TL

18. Lisanslı Yazı Tahtası

12’li yaz-sil kalem içerir

169 TL

19. Lisanslı Parigo Kutu Oyunu

55 adet kart içerir

59 TL

20. Mini Org

3 adet AA pil ile çalışır (pil dahil değil)

149 TL

21. Ahşap Satranç

129 TL

22. Şekilli Köpük Hamuru – 5’li

129 TL

23. Oyuncak Tamir Seti

165 TL

24. Oyuncak Araçlar

179 TL

25. Oyuncak Doktor Seti

79 TL

26. Neon Simli Oyun Hamuru

4 x 100 gr

79 TL

27. Lisanslı Puzzle

100 parça

49 TL

28. Müzikeli Sesli Direksiyon

129 TL


TV & Ev Ürünleri Sayfası


Televizyonlar

1. Dijitsu 58'' 4K UHD QLED Google TV – DQ33/38000

Maksimum ses çıkışı: 2×10 W

HDMI çözünürlüğü: 4K destekler

HDMI: 3 adet

USB: 2 adet

2 yıl garanti

Eski fiyat: 19.990 TL

Kampanya fiyatı: 18.900 TL

Peşin fiyatına 4 taksit

Stok adedi: 3.200

2. Dijitsu 43'' Full HD Google TV – DG27/29000

Çözünürlük: 1920×1080

HDMI: 3 adet

USB: 2 adet

2 yıl garanti

Peşin fiyatına taksitli fiyat: 9.450 TL

Stok adedi: 8.500


Plastik / Rattan Mobilyalar (Bixl)

3. Ares Rattan Koltuk

599 TL

4. Lotus Koltuk

599 TL

5. Queen Rattan Koltuk

209 TL

6. Nibres Koltuk

199 TL

7. Regnum Koltuk

490 TL

8. Basamaklı Plastik Tabure

199 TL

9. Plastik Tabure (standart)

99 TL

10. Hobi Rattan Koltuk

199 TL

11. Zeugma Rattan Masa

~120 cm × ~70 cm

799 TL

12. Katlanır Sehpa

349 TL

Diğer Ev Ürünleri

13. Mermer Desenli 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti

Çiftli set

799 TL

14. Homendra Kirli Sepetli Banyo Organizer

Çamaşır sepeti + üst raf

Ergonomik tasarım

1.5m³ eşya taşıma kapasitesi

Güvenli L tipi tasarım

Peşin fiyatına 6 taksit

1.290 TL

Çocuk & Kitap Ürünleri

15. Pudino Hikaye Kitapları

Farklı çeşitlerde

25 TL

16. Çıkartmalı Kitaplar

45 TL

17. Neşeli Aktiviteler Kitapları

Farklı çeşitlerde

35 TL


