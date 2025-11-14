Diyanet İşleri Başkanlığı, 14 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve diğer iller için Cuma namazı saatlerini duyurdu. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde ilde farklılık gösterebilmektedir Vatandaşlar, bulundukları ilin Cuma namazı saati bilgilerine göre camilerde yerlerini alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasıyla, Cuma namazı saatleri tüm iller için belirlenmiş olup, detaylı bilgilere Diyanet’in resmi web sitesinden ulaşılabilir. İşte il il 14 Kasım 2025 tarihli Cuma namazı saatleri..

1 /6 Bugün öğle vakti camilerde kılınacak olan cuma namazına gidecek olanlar illerinde cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet cuma namazı saati 14 Kasım 2025 il il belli oldu.

2 /6 14 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 14 Kasım Cuma namazı saat 12:53'de kılınacak.























3 /6 14 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 14 Kasım Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.





















4 /6 14 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 14 Kasım Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.























5 /6 TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI SAATLERİ