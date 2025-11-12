Yeni Şafak
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
12:4312/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın 23 Eylül Salı gününden beri 5 bin TL'yi geçmiş durumda. Ülke gündemi, TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları, Gazze Barış Anlaşması, KKTC seçimleri ve Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrasında hareketlenen altın fiyatlarındaki dalgalanma 12 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü iş gününde de devam ediyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Kasım 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 12 Kasım 2025 çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (12 Kasım 2025)


Gram Altın Alış: 5.592,53 TL

Gram Altın Satış: 5.593,29 TL













Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (12 Kasım 2025)


Çeyrek Altın Alış: 9.300,75 TL

Çeyrek Altın Satış: 9.513,40 TL













Yarım altın ne kadar?


Yarım Altın Alış: 18.543,37 TL

Yarım Altın Satış: 19.026,80 TL















Tam altın ne kadar oldu?


Tam Altın Alış: 37.203,00 TL

Tam Altın Satış: 37.937,23 TL











