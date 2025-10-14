Yeni Şafak
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

12:5614/10/2025, Salı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları, üniversiteye geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor. Bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri 13 Ekim saat 23:59'da sona erdi. Şimdi ise 2 yıllık ön lisans programından 4 yıllık lisans programına geçmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 7 Ekim'de başladı. ÖSYM takvimine göre DGS ek tercihleri 13 Ekim'de saat 23:59'da sona erdi.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM takvimi kapsamında yer almadı. Geçtiğimiz sene 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, tercih sonuçları ile beraber ÖSYM duyurusunda yer alacak.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.


#dgs
#dikey geçiş sınavı
#ösym
#dgs ek tercih
#dgs ek tercih sonuçları
