EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: SSK, BAĞ-KUR, Memur, Emekli ve Asgari Ücret maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak zammına ilişkin beklentiler artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde üç aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu. Geriye kalan üç ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek. Peki, Ocak 2026’da memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, 2026’nın ilk maaş artışı için enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde açıklanan yüzde 2,38’lik fark, yıl sonu zammı için ilk göstergeleri oluşturdu. Kesin oran ise ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.
MEMUR ZAMMI HAZİRAN AYINDA NE KADAR OLDU?
Memur maaşı zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla yüzde 15,57 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı da maaşlara eklendi. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
Haziran enflasyonu sonrası ortaya çıkan maaş tablosu
Toplam enflasyon: Yüzde 16,85
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76
MEMUR MAAŞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?
Kamu sendikaları ve işveren temsilcilerinin 8'inci dönem toplu sözleşmelerin anlaşma sağlayamaması sonrası hakem heyeti devreye girmişti. 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranı hakem heyeti toplantısı sonrası kesinleşti.
Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.
Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakıldı. Hakem Heyeti'nin 4'üncü toplantısında 2026 için yüzde 11 artı 7'lik teklif değişmedi. Teklif, 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırılarak 5+4 olarak açıklandı. Hakem Heyeti toplantı sırasında yapılan teklifi onayladı.
YENİ MAAŞ HESABI
Yeni açıklanan enflasyon verisine göre maaş zam tablosu da değişti
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65