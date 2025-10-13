Gözler TCMB'de! Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 7'inci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım sürüyor. Toplantı sonrası faiz kararı her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz beklentisi ne yönde? Ekim ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne olur?

1 /3 ABD Merkez Bankası toplantısı sonrası ekim faiz kararı duyurulacak. Piyasa yatırımcıları, alınacak yeni faiz kararını merakla bekliyor. Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

2 /3 MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025 Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.