İstanbul baraj doluluk oranı 12 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncellendi. Mega kentte uzun süredir beklenen yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesi düşmeye devam ediyor. Son verilere göre, İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı %21,54 seviyesine geriledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla baraj doluluk oranlarını güncelledi. Kentte son haftalarda etkili olan kısa süreli yağışlar su seviyesindeki düşüşü durdurmaya yetmedi. İstanbul genelinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,54 olarak ölçülürken, bazı barajlarda seviye tek haneli rakamlara kadar geriledi. Uzmanlar, yağışların devam etmemesi halinde su arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? (12 Kasım 2025)
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,54 olarak ölçüldü.
İSKİ Baraj Doluluk Oranları (12 Kasım 2025)
İşte İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan başlıca barajlardaki son durum:
Baraj Adı Doluluk Oranı (%)
Ömerli 17,3
Darlık 31,0
Elmalı 52,4
Terkos 24,1
Alibey 12,1
Büyükçekmece 23,7
Kazandere 11,8
Sazlıdere 15,2
Istrancalar 35,6
Papucdere 18,9
Genel Ortalama %21,54
Kuraklık Tehlikesi Havadan Görüntülendi
Baraj havzalarındaki çekilme, özellikle Ömerli ve Alibey Barajı çevresinde çıplak gözle fark ediliyor. Havadan çekilen görüntülerde suların kıyıdan metrelerce geriye çekildiği, kuruyan alanlarda çöp ve atıkların gün yüzüne çıktığı görülüyor.
Uzmanlar, “Yağışlar birkaç hafta daha yetersiz kalırsa acil su tasarrufu önlemleri gündeme gelebilir” uyarısında bulunuyor.
Yağış beklentisi umut olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul’un kuzey ve Anadolu Yakası’nda yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Ancak uzmanlara göre bu yağışların baraj seviyelerini kısa vadede yükseltmesi beklenmiyor.