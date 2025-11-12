Yağış beklentisi umut olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul’un kuzey ve Anadolu Yakası’nda yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.





Ancak uzmanlara göre bu yağışların baraj seviyelerini kısa vadede yükseltmesi beklenmiyor.