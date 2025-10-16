Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirtilen tarih aralığında alınana başvurular için henüz işlemlerini tamamlayan öğrenciler "KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte, KYK burs sonuç tarihi.
Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan KYK burs başvuruları 17 Ekim tarihinde e-Devlet üzerinden tamamlanacak. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci ise, “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs sonuçlarıyla ilgili son bilgiler ve önceki yılların açıklanma tarihi.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Burs başvurusu değerlendirme süreci, 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının son haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Resmi duyurular için KYK web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.