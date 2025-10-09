SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları ve meslek dağılımı, başvurular nereden, nasıl yapılacak?

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.