SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları ve meslek dağılımı, başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2.764 sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. İlan Resmî Gazete’de yayımlanırken, başvurular 13 Ekim’e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Bakanlık bünyesinde 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı istihdam edilecek.
Bakanlık, 81 ilde görevlendirilmek üzere toplam 2.764 sürekli işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonları için yapılacak başvurular, İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” adresinden 13 Ekim 2025 tarihine kadar alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI
Temizlik görevlisi 1.948
Güvenlik görevlisi (silahsız) 572
Klinik destek elemanı 244
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI
1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.
5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.