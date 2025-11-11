Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayını: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte il il kura sıralaması

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayını: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte il il kura sıralaması

23:2811/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 2 bin 764 sürekli işçi için kura çekimi heyecanı başladı. İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla kura çekiminin tarihi, saati ve yayın detayları netlik kazandı. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayını Youtube üzerinden izlenebilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte kura çekimi canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak. Kura sonuçları aynı gün 17.00’den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte kura yeri, canlı yayın bilgisi ve illere göre kura sıralaması…

Kura çekimi saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.


Çekiliş, Ankara Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılacak ve Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.


Adaylar, kura çekimini çevrim içi olarak izleyebilecek. Bakanlık, çekiliş alanına fiziki katılım olmayacağını da duyurdu.

Sonuçlar aynı gün açıklanacak

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, 12 Kasım 2025 saat 17.00’den itibaren erişime açılacak.


Adaylar, kura sonucunu sadece https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenebilecek.


İllerin kura sıralaması açıklandı

Sağlık Bakanlığı, kura çekilişinin illerin trafik koduna göre yapılacağını açıkladı. Kura sıralaması şu şekilde olacak:


Aydın (09), Elazığ (23), Erzincan (24), Gaziantep (27), Mersin (33), İstanbul (34), Kahramanmaraş (46), Ordu (52), Rize (53), Samsun (55), Şanlıurfa (63).


Kura sınavsız gerçekleşecek

Bakanlık açıklamasına göre kura, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından, asıl ve yedek isimler sınavsız olarak noter huzurunda belirlenecek. Alım süreci tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek.


Kura çekimini canlı izlemek için

Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı

üzerinden canlı yayını izleyebilirler. Yayın linki kura günü sabahı aktif hale getirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI


Kadro Dağılımı ve Başvuru Süreci

8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınan başvurularda; temizlik, güvenlik, bakım-onarım, şoförlük gibi birçok meslek grubuna yer verilmişti.


Alım yapılacak personeller, taşra teşkilatlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARININ İLLERE VE MESLEKLERE GÖRE DAĞILIMI (2.764)

#sağlık bakanlığı
#i̇şçi alımı
#kura çekimi
#canlı yayın
#youtube
#işçi alımı kura çekimi
#Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle
#işçi alımı kura çekimi saat kaçta
#kura sonuçları
#2.764 işçi alımı
#Sağlık personel alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli....