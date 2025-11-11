Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayını: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte il il kura sıralaması

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 2 bin 764 sürekli işçi için kura çekimi heyecanı başladı. İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla kura çekiminin tarihi, saati ve yayın detayları netlik kazandı. Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayını Youtube üzerinden izlenebilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte kura çekimi canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak. Kura sonuçları aynı gün 17.00'den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte kura yeri, canlı yayın bilgisi ve illere göre kura sıralaması…

Kura çekimi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Çekiliş, Ankara Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılacak ve Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Adaylar, kura çekimini çevrim içi olarak izleyebilecek. Bakanlık, çekiliş alanına fiziki katılım olmayacağını da duyurdu.

Sonuçlar aynı gün açıklanacak Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, 12 Kasım 2025 saat 17.00'den itibaren erişime açılacak.

Adaylar, kura sonucunu sadece https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenebilecek.

İllerin kura sıralaması açıklandı Sağlık Bakanlığı, kura çekilişinin illerin trafik koduna göre yapılacağını açıkladı. Kura sıralaması şu şekilde olacak:

Aydın (09), Elazığ (23), Erzincan (24), Gaziantep (27), Mersin (33), İstanbul (34), Kahramanmaraş (46), Ordu (52), Rize (53), Samsun (55), Şanlıurfa (63).



Kura sınavsız gerçekleşecek Bakanlık açıklamasına göre kura, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından, asıl ve yedek isimler sınavsız olarak noter huzurunda belirlenecek. Alım süreci tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek.

Kura çekimini canlı izlemek için Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden canlı yayını izleyebilirler. Yayın linki kura günü sabahı aktif hale getirilecek. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI


