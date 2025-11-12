Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İSTANBUL kura sonuçları: İşte İŞKUR İSTANBUL asil ve yedek isim listesi

11:2112/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi başladı. 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da başlayan kura, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde sürüyor. Bakanlık bünyesinde görev yapacak 2 bin 764 işçi alımı kapsamında asil ve yedek isim listeleri, kura bitiminde iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın bağlantısı ve sonuç sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı için kura çekimi başladı! Bugün saat 10.30’da başlayan canlı yayında illere göre kura çekimi sürüyor. Kura sonuçları tamamlandığında asil ve yedek aday listeleri, iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekilişinin tamamlanmasının ardından saat 17:00'den itibaren asil ve yedek isim listesi Sağlık Bakanlığı iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ayrıca öğrenilebilecek.

