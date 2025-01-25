TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU: e-Devlet 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman başlayacak?

Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.