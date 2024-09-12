Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, depremzedeler için inşa edilen konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yapılan konutların kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Bu kura, AFAD'ın YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı, böylece afetzedeler kura sonuçlarını anlık olarak takip etme şansı buldu.

1 / 11 Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, depremzedeler için inşa edilen konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yapılan konutların kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Bu kura, AFAD'ın YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı, böylece afetzedeler kura sonuçlarını anlık olarak takip etme şansı buldu.

2 / 11 TOKİ Hatay Deprem Konutları kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşti. Kura çekimi, AFAD'ın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Depremzede vatandaşlar, konutlarına kavuşma sürecini bu canlı yayından izleme fırsatı buldular.

5 / 11 24 Bin 812 Konut Daha Teslim Ediliyor: AFAD, Türkiye genelinde başlatılan afet konutları teslim sürecinin devam ettiğini duyurdu. Toplamda 24 bin 812 yeni konut daha, Hatay'ın yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerde hak sahiplerine kura ile teslim edilecek.

6 / 11 AFAD'dan Resmi Açıklama: AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugüne kadar 76 bin 442 konut teslim edildiğini ve toplamda 101 bin 254 afet konutunun hak sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Açıklamada, "Asrın felaketinden asrın birlikteliğine… Tarihin en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu Milletimizle omuz omuza sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

7 / 11 TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? TOKİ Gaziantep kura çekilişinin 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'da başladı. Kura çekilişini aşağıdaki canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

8 / 11 TOKİ MALATYA KURASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? TOKİ Diyarbakır konut kura çekimi 12 Eylül Perşembe günü 11.50 sıralarında başladı.

9 / 11 TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 Kilis'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası tamamlanan 930 konutun 3 kategoride kura çekilişi gerçekleşti.

10 / 11 TOKİ Başkanlığı tarafından Atatürk ve Deveciler mahallesinde yapımı tamamlanan 940 konutun hak sahibi ve konut belirleme kurası 7 Aralık Üniversitesi Konferans salonunda çekildi. 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilen konutlar için 14 bin 751 başvuru yapıldı.