Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2025 tarihleri

3 Eylül 2025 Çarşamba günü Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid Kandili'nin ardından üç ayların başlangıcı da merak konusu oldu. 2025’te üç aylar 21 Aralık Pazar günü başlıyor. İşte Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2025 tarihleri
Kandil geceleri, 3 aylar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri Hicri Takvim esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle önemli dini günlerin tarihleri de her sene değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir Gecesi de yer alıyor. Peki 3 ayların başlangıcı ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan hangi tarihte? En yakın kandil ne zaman, ayın kaçında?
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI - 2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Diyanet Dini Günler takvimi 2025 listesine göre 21 Aralık 2025 Pazar günü 3 ayların başlangıcı ve Recep ayının ilk günü.
EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN, REGAİP KANDİLİ'NE KAÇ GÜN KALDI?
Regaip Kandili, Üç ayların ilk Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Buna göre Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı:21 ARALIK 2025 PAZAR
Regaib Kandili:25 ARALIK 2025 PERŞEMBE
Mirac Kandili:15 OCAK 2026 PERŞEMBE
Berat Kandili:2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı:19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE
Kadir Gecesi:16 MART 2026 PAZARTESİ
Arefe Günü:19 MART 2026 PERŞEMBE
Ramazan Bayramı 1. Günü:20 MART 2026 CUMA
Ramazan Bayramı 2. Günü:21 MART 2026 CUMARTESİ
Ramazan Bayramı 3. Günü:22 MART 2026 PAZAR
Arefe:26 MAYIS 2026 SALI
Kurban Bayramı 1. Günü:27 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 2. Günü:28 MAYIS 2026 PERŞEMBE
Kurban Bayramı 3. Günü:29 MAYIS 2026 CUMA
Kurban Bayramı 4. Günü:30 MAYIS 2026 CUMARTESİ