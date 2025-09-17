Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2025 tarihleri

Kandil geceleri, 3 aylar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri Hicri Takvim esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle önemli dini günlerin tarihleri de her sene değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir Gecesi de yer alıyor. Peki 3 ayların başlangıcı ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan hangi tarihte? En yakın kandil ne zaman, ayın kaçında?