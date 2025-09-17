Yeni Şafak
Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2025 tarihleri

15:4217/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
3 Eylül 2025 Çarşamba günü Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid Kandili'nin ardından üç ayların başlangıcı da merak konusu oldu. 2025’te üç aylar 21 Aralık Pazar günü başlıyor. İşte Recep, Şaban, Ramazan aylarının 2025 tarihleri

Kandil geceleri, 3 aylar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri Hicri Takvim esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle önemli dini günlerin tarihleri de her sene değişiklik gösteriyor. Bununla birlikte üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir Gecesi de yer alıyor. Peki 3 ayların başlangıcı ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan hangi tarihte? En yakın kandil ne zaman, ayın kaçında?

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI - 2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet Dini Günler takvimi 2025 listesine göre 21 Aralık 2025 Pazar günü 3 ayların başlangıcı ve Recep ayının ilk günü.

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN, REGAİP KANDİLİ'NE KAÇ GÜN KALDI?

Regaip Kandili, Üç ayların ilk Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Buna göre Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ


Üç Ayların Başlangıcı:21 ARALIK 2025 PAZAR

Regaib Kandili:25 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Mirac Kandili:15 OCAK 2026 PERŞEMBE

Berat Kandili:2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı:19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

Kadir Gecesi:16 MART 2026 PAZARTESİ

Arefe Günü:19 MART 2026 PERŞEMBE

Ramazan Bayramı 1. Günü:20 MART 2026 CUMA

Ramazan Bayramı 2. Günü:21 MART 2026 CUMARTESİ

Ramazan Bayramı 3. Günü:22 MART 2026 PAZAR

Arefe:26 MAYIS 2026 SALI

Kurban Bayramı 1. Günü:27 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 2. Günü:28 MAYIS 2026 PERŞEMBE

Kurban Bayramı 3. Günü:29 MAYIS 2026 CUMA

Kurban Bayramı 4. Günü:30 MAYIS 2026 CUMARTESİ

