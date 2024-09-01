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Spor

1. Lig'de şaşkına çeviren maç

15:49 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 16:28 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig'de Çorum Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanan maçın istatistikleri sosyal medyada gündem oldu.

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1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.





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Çorum Şehir Stayumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Sakaryaspor'da Mustafa Pektemek, maçın 11. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Konuk takım Sakaryaspor, mücadelenin 16. dakikasında Emre Demir'in attığı golle öne geçti.

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Çorum FK'nın Hollandalı futbolcusu Thomas Verheydt, 37. dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdı.

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Çorum FK'da Loick Landre, 90+1. dakikada attığı golle takımına bir puanı getiren isim oldu.

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Berabere biten maçın ardından ortaya çıkan istatistikler dikkati çekti.

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Çorum FK, yüzde 77 ile oynadığı ve toplam 36 şut çektiği maçta sadece bir gol atabildi. Buna karşı Sakaryaspor ise çektiği tek şutta golü buldu.


#1. Lig
#Sakaryaspor
#Çorum FK
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