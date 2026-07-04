ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanıp son 16 heyecanının başlamasıyla birlikte, turnuvanın en prestijli bireysel ödülü olan "Altın Ayakkabı" yarışı da alev aldı. Takımlarını sırtlayan dünya yıldızları yeşil sahada fileleri sarsmak için birbirleriyle yarışırken, krallık tahtının ilk sırasında Arjantin'in efsane kaptanı Lionel Messi oturuyor. Turnuvanın diğer süper golcülerinin de yakın takibi, futbolseverlere kalan turlarda inanılmaz bir rekabet izlettireceğinin sinyalini veriyor. Peki, 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı kim, kimin kaç golü var? İşte detaylar.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla devam ederken, gol krallığı yarışında da nefes kesen rekabet yaşanıyor. Turnuvanın yıldız isimleri attıkları gollerle takımlarını sırtlamaya devam ederken, zirvede ise Lionel Messi yer alıyor.

2 /6 Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, kaydettiği 7 golle gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunuyor. Tecrübeli yıldız, kritik maçlardaki performansıyla takımının en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

3 /6 Messi'nin en yakın takipçisi ise Kylian Mbappé. Fransa'nın yıldız oyuncusu, turnuvada attığı 6 golle zirve yarışını yakından takip ediyor.



4 /6 Kane ve Haaland da iddiasını sürdürüyor Gol krallığı yarışında üçüncü sırayı ise iki yıldız isim paylaşıyor. Harry Kane ve Erling Haaland, turnuvada şimdiye kadar 5'er gol kaydederek Altın Ayakkabı ödülü için mücadelelerini sürdürüyor.



5 /6 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralaması 🥇 Lionel Messi (Arjantin) – 7 gol 🥈 Kylian Mbappé (Fransa) – 6 gol 🥉 Harry Kane (İngiltere) – 5 gol 🥉 Erling Haaland (Norveç) – 5 gol

