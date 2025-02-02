Alexander Sörloth Süper Lig'e mi dönüyor? Sürpriz iddia

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Norveçli golcünün, Süper Lig devi ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

1 /6 Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri de Alexander Sörloth.

2 /6 Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

3 /6 Haberde Beşiktaş'ın Sörloth'u ikna etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

4 /6 Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, vatandaşı olan yıldız forveti takıma kazandırmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

5 /6 Atletico Madrid'in sezon başında Villarreal'den 32 milyon Euro'ya transfer ettiği 29 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.