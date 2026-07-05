Almanları yakan Paraguay, Fransa’ya tek golle mağlup oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Almanya'yı eleyen Paraguay ile son finalist Fransa'nın kördüğüm mücadelesine sahne oldu. Philadelphia Stadyumu’nda oynanan ve temposuyla nefes kesen karşılaşmada Fransa, katı Paraguay savunmasını dünya yıldızı Kylian Mbappé'nin ayağından bulduğu golle açtı. Sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran Horozlar şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, Mbappé attığı golle hem krallık yarışında Messi'yi yakaladı hem de Fransız futbol tarihinin tüm efsanelerini tek bir istatistikte geride bıraktı. İşte Paraguay - Fransa maç özeti...

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



2 /6 Philadelphia Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Fransa’ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.



3 /6 Turnuvadaki gol sayısını 7’ye çıkaran Mbappe, Dünya Kupası tarihindeki 19. golüne ulaştı.



4 /6 Fransız yıldız, Dünya Kupası’nda milli takım formasıyla Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane ve Karim Benzema’nın toplam gol sayısını yakaladı.

5 /6 FRANSA'NIN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM? Sahadan 1-0 galip ayrılan Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşı karşıya gelecek.

