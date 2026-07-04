Beşiktaş'ta 7 futbolcuya ilgi var: Serdal Adalı kararını duyurdu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün transfer politikası ve mali yapısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, kadrodaki yıldız futbolculara yoğun ilgi olduğunu ancak hiçbirini satmayı düşünmediklerini söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kadrodaki futbolcuların önemli piyasa değerine sahip olduğunu belirten Adalı, transfer tekliflerine rağmen oyuncularını satmayı planlamadıklarını ifade etti.
"Orkun Kökçü, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cerny, Ndidi ve diğer bütün oyuncularımız çok kıymetli. Hepsinin piyasası var. Hepsine ilgi var, talep var ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi bir niyetimiz yok" diyen Adalı, mevcut kadroya olan güvenini vurguladı.
Geçmiş dönemde yapılan transferleri de eleştiren Beşiktaş Başkanı,"İçlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne para verilip de gönderilecek oyuncu yok. Biz hâlâ geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını ve fesih bedellerini ödüyoruz" ifadelerini kullandı.
Adalı, bu nedenle mevcut transferlerin kulüp için bir yük değil, aksine önemli birer yatırım olduğunu dile getirdi.
Kulübün ekonomik geleceğine ilişkin de konuşan Serdal Adalı, kişilere bağlı olmayan bir mali düzen kurmak istediklerini söyledi.
"Bugün de kulübümüze kaynak sağlarız, yarın da gerekiyorsa sağlarız. Ancak hedefimiz, Beşiktaş'ın kimseye bağımlı olmadan ayakta durabilen bir yapıya kavuşmasıdır" ifadelerini kullanan Adalı, görev süreleri sona erdiğinde geride finansal açıdan güçlü bir Beşiktaş bırakmak istediklerini belirtti.
Başkan Adalı, sözlerini "Biz buraya alkış almak için değil, güçlü, başarılı ve ekonomik olarak bağımsız bir Beşiktaş inşa etmek için geldik" diyerek tamamladı.