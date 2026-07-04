Beşiktaş'ta 7 futbolcuya ilgi var: Serdal Adalı kararını duyurdu

Geçmiş dönemde yapılan transferleri de eleştiren Beşiktaş Başkanı,"İçlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne para verilip de gönderilecek oyuncu yok. Biz hâlâ geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını ve fesih bedellerini ödüyoruz" ifadelerini kullandı.





Adalı, bu nedenle mevcut transferlerin kulüp için bir yük değil, aksine önemli birer yatırım olduğunu dile getirdi.