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Beşiktaş'ta ayrılık: Gökhan Sazdağı'nın yeni takımı belli odu

Beşiktaş'ta ayrılık: Gökhan Sazdağı'nın yeni takımı belli odu

16:524/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Gökhan Sazdağı ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki sağ bekin bonservisiyle Süper Lig ekibine transfer olduğunu duyurdu.

Teknik direktör Italiano ile kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha resmiyet kazandı.

Siyah-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın Trendyol Süper Lig'in yeni ekibine bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan 31 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı formayla beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş kariyerinde toplam 18 maça çıkan Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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