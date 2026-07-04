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Bursaspor hazırlık maçında Avrupa Ligi’nin yarı finalisti ile karşılaşıyor

Bursaspor hazırlık maçında Avrupa Ligi’nin yarı finalisti ile karşılaşıyor

16:144/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Yeni sezon öncesinde iddialı bir yapılanmaya giden ve hedefini üst lig olarak belirleyen Bursaspor, uluslararası çapta dev bir hazırlık maçının duyurusunu yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, Ukrayna futbolunun köklü efsanesi ve son lig şampiyonu Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, taraftarlarını heyecanlandıracak önemli bir hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak.


Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlık karşılaşması 26 Temmuz tarihinde oynanacak. Mücadele, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.


Taraftarlar güçlü rakibe karşı takımı izleyecek

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye devam eden Bursaspor, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk karşısında hem eksiklerini görme hem de takımın son durumunu test etme fırsatı bulacak.


Yeşil-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yeni sezon öncesi Bursaspor'un en ciddi hazırlık sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor.


Teknik heyetin, güçlü rakip karşısında yeni transferlere ve genç oyunculara da süre vermesi beklenirken, mücadele öncesinde bilet satışı ve yayın bilgilerine ilişkin detayların kulüp tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.


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