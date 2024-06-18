Dortmund kırmızı beyaz

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaşacak.
Milli takım futbolcularından Salih Özcan, dün düzenlenen basın toplantısında, "Taraftarımız yarın inşallah kulüp formalarını evde bırakır ve bizim milli takımımızın ay-yıldızlı formalarını giyer. Signal Iduna Park’ı inşallah kırmızı beyaz yaparlar. Maçı dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Salih Özcan'ın bu çağrısı büyük karşılık buldu ve Dortmund sokakları kırmızı beyaza büründü.
Gürcistan maçı öncesi Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı.
Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu.
Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye’den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan’ı mağlup edeceklerini söyledi.