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Spor

Dortmund kırmızı beyaz

16:13 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:24 - 18/06/2024 Salı
IHA

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaşacak.

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Milli takım futbolcularından Salih Özcan, dün düzenlenen basın toplantısında, "Taraftarımız yarın inşallah kulüp formalarını evde bırakır ve bizim milli takımımızın ay-yıldızlı formalarını giyer. Signal Iduna Park’ı inşallah kırmızı beyaz yaparlar. Maçı dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Salih Özcan'ın bu çağrısı büyük karşılık buldu ve Dortmund sokakları kırmızı beyaza büründü.

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Gürcistan maçı öncesi Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. 

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Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu. 

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Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye’den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan’ı mağlup edeceklerini söyledi.

#EURO 2024
#Dortmund
#Türkiye
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