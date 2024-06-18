Dortmund kırmızı beyaz

Milli takım futbolcularından Salih Özcan, dün düzenlenen basın toplantısında, "Taraftarımız yarın inşallah kulüp formalarını evde bırakır ve bizim milli takımımızın ay-yıldızlı formalarını giyer. Signal Iduna Park’ı inşallah kırmızı beyaz yaparlar. Maçı dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.