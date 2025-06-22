Dünya devinden Osimhen için flaş takas teklifi

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen için devreye girdi. İngiliz ekibinin iki futbolcusunu bu transferde takas olarak teklif ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool atağa geçti,
İtalya basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Osimhen transferinde iki oyuncusunu takasta kullanmak istiyor.
İngiliz ekibinin, Napoli'ye Osimhen karşılığında Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı teklif ettiği iddia edildi.
Napoli'de son kararı teknik direktör Antonio Conte verecek.