Dünya devinden Osimhen için flaş takas teklifi

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen için devreye girdi. İngiliz ekibinin iki futbolcusunu bu transferde takas olarak teklif ettiği belirtildi.

1 /4 Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool atağa geçti,

2 /4 İtalya basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Osimhen transferinde iki oyuncusunu takasta kullanmak istiyor.

3 /4 İngiliz ekibinin, Napoli'ye Osimhen karşılığında Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı teklif ettiği iddia edildi.