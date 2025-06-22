Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya devinden Osimhen için flaş takas teklifi

Dünya devinden Osimhen için flaş takas teklifi

09:4722/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen için devreye girdi. İngiliz ekibinin iki futbolcusunu bu transferde takas olarak teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool atağa geçti, 

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Liverpool, Osimhen transferinde iki oyuncusunu takasta kullanmak istiyor.

İngiliz ekibinin, Napoli'ye Osimhen karşılığında Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı teklif ettiği iddia edildi. 

Napoli'de son kararı teknik direktör Antonio Conte verecek.

#Premier Lig
#Galatasaray
#Liverpool
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YKS sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri taban puanları: Devlet ve vakıf üniversite bölümleri başarı sıralaması