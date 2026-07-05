Fenerbahçe Dünya Kupası’nı bekliyor: Dev kulüplerin peşinde koştuğu yıldız için pazarlık başlıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek ve Avrupa sahnesinde gövde gösterisi yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasında taşları yerinden oynatacak bir çılgınlığa imza atmak üzere. Sarı-lacivertliler, Liverpool ile olan sözleşmesi resmen sona eren ve dünya futbolunun en elit kanat oyuncularından biri olarak kabul edilen Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah'ı gündemine aldı.

1 /5 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah geldi.

2 /5 Bonservisi elinde bulunan Mısırlı futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği iddia edildi.



3 /5 MAAŞ İNDİRİMİ BEKLENECEK Takvim'de geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Salah'ın maaş beklentisinin düşmesi halinde transfer için harekete geçecek.



4 /5 Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı öne sürülürken, Salah'ın ise 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.

