Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Dünya Kupası’nı bekliyor: Dev kulüplerin peşinde koştuğu yıldız için pazarlık başlıyor!

Fenerbahçe Dünya Kupası’nı bekliyor: Dev kulüplerin peşinde koştuğu yıldız için pazarlık başlıyor!

11:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek ve Avrupa sahnesinde gövde gösterisi yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasında taşları yerinden oynatacak bir çılgınlığa imza atmak üzere. Sarı-lacivertliler, Liverpool ile olan sözleşmesi resmen sona eren ve dünya futbolunun en elit kanat oyuncularından biri olarak kabul edilen Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah geldi.

Bonservisi elinde bulunan Mısırlı futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği iddia edildi.


MAAŞ İNDİRİMİ BEKLENECEK

Takvim'de geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Salah'ın maaş beklentisinin düşmesi halinde transfer için harekete geçecek.


Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı öne sürülürken, Salah'ın ise 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.


KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Taraflar arasındaki maaş farkı nedeniyle şu aşamada resmi bir adım atılmadığı ifade edilirken, Muhammed Salah'ın geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor.


#Fenerbahçe
#Muhammed Salah
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memurlar 14 günlük maaş farklarını ne zaman alacak? Memur emeklileri zam farkı ödemesi