Fenerbahçe ile davalık olmuştu: Yıldız futbolcu takıma geri dönüyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları ve transfer operasyonları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli camiada "şok" etkisi yaratan bir geri dönüş iddiası gündeme geldi. Bir süre öncesine kadar kulüple yaşadığı ciddi hukuki krizler ve davalarla anılan Brezilyalı deneyimli stoper Diego Carlos'un, tüm kırgınlıkları geride bırakarak takıma geri döneceği öne sürüldü.

1 /6 Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüple yaşadığı hukuki süreç nedeniyle gündeme gelen Diego Carlos'un takıma geri döneceği öne sürüldü.



2 /6 Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı savunma oyuncusu, yeni sezon kampına katılmak üzere İstanbul'a geliyor.



3 /6 Sağlık kontrolünden geçecek Haberde, Diego Carlos'un öncelikle İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirileceği, ardından ise Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna dahil olacağı belirtildi.



4 /6 Bir süre önce Fenerbahçe ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle gündeme gelen deneyimli stoperin dönüş kararı, sarı-lacivertli camiada sürpriz olarak değerlendirildi.

5 /6 Son karar teknik heyetin olacak Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin ardından teknik direktörün raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasındaki rolünün netlik kazanması bekleniyor.

