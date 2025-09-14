Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Dev derbi bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak. Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek.



2 /9 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, İtalyan asıllı teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi.

3 /9 Sarı-lacivertliler Fenerbahçe genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısına çıkacak. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor ise zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

4 /9 Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak. Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak. Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk kez süre alacak.



5 /9 Diğer yandan Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak.



6 /9 Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek. İki takım lig tarihinde 104 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 43-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçtan ise birer puanla ayrıldı.



7 /9 Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.



8 /9 Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Futbolseverler bu keyifli doksan dakikayı beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecekler.

